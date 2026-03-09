Actualitate· 1 min citire

Cristela Georgescu, în direct la Realitatea PLUS, astăzi, de la ora 20:55. Anunțul momentului, după decizia magistraților

9 mar. 2026, 15:51
Actualizat: 9 mar. 2026, 15:51
Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralele, a făcut o serie de dezvăluiri explozive despre momentele cumplite prin care familia Georgescu a trecut în ultimele luni.

„Familia Georgescu trece prin clipe îngrozitoare și că deocamdată nu pot spune public despre ce este vorba, dar astăzi a venit momentul să aflați chiar de la doamna Cristela Georgescu ce a mai făcut sistemul împotriva lor, ce au mai inventat. N-o să vă vină să credeți ce mizerii, ce abjecție! 

O să aflați diseară, de la ora 21:00, când va fi în direct doamna Cristela Georgescu, o să vă povestească în amănunt ceea ce au trăit în ultimele luni de zile și n-au putut să spună până astăzi. Îmi doresc să fiți cât mai uniți, cât mai treziți în conștiință, pentru că minciuna se grăbește, adevărul așteaptă”, a declarat Anca Alexandrescu. 

