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Actualitate· 1 min citire
Darius Olaru a spart gheața în Belgia! Gol superb pentru Union Saint-Gilloise
Darius Olaru
Darius Olaru a marcat primul său gol pentru Royale Union Saint-Gilloise, în victoria categorică obținută pe terenul celor de la Westerlo, scor 5-1, în prima etapă a campionatului Belgiei.
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