Ana Maria Păcuraru demască planul lui Bolojan. O nouă ediție explozivă a emisiunii „Miza Zilei” la Realitatea PLUS

Subiectul crizei energetice va fi dezbătut pe larg în această seară la Miza Zilei. Ilie Bolojan ne pune acum să stingem lumina, după ce, culmea, el s-a lăudat că a aprins lumina. Ana Maria Păcuraru a oferit detalii despre o ediție explozivă a emisiunii la Realitatea PLUS.

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