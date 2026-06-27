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Fostul ministru Bogdan Ivan, implicat într-un accident cu un autobuz, în Bistrița

Bogdan Ivan

Bogdan Ivan

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 14:19

Social-democratul Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a fost implicat joi seara într-un accident rutier produs în municipiul Bistrița, în apropierea Primăriei. Mașina condusă de acesta a intrat în coliziune cu un autobuz.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar cele două părți au încheiat o constatare amiabilă. Bogdan Ivan a vorbit sâmbătă despre incident și a spus că își asumă vina pentru producerea accidentului.

Bogdan Ivan: „Eu am fost de vină”

Fostul ministru a explicat că nu a acordat prioritate autobuzului, pe care spune că nu l-a văzut din cauza soarelui.

„Eu am fost de vină pentru că nu am acordat prioritate unui autobuz, efectiv nu l-am văzut. Bătea soarele din direcția din care a venit acel autobuz și efectiv nu l-am văzut”, a spus Bogdan Ivan.

În mașină se afla și copilul său

Bogdan Ivan a spus că accidentul se putea transforma într-o tragedie, mai ales că în mașină se afla și copilul său de 3 ani. Din fericire, incidentul s-a încheiat doar cu câteva vânătăi și o sperietură puternică.

„Din fericire pentru mine și familia mea, pentru că era și copilul meu de 3 ani în mașină, sunt doar câteva vânătăi și o sperietură serioasă. Putea să fie o tragedie”, a declarat Bogdan Ivan.

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