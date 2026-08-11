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Arad: Eclipsa parțială de soare va putea fi observată gratuit cu telescoape la Cetatea Șiriei

Eclipsa parțială de soare

Eclipsa parțială de soare

Scris deStoica Marian
Publicat11 aug. 2026, 10:16
Sursărealitatea.net

Eclipsa parțială de soare va putea fi observată de către pasionați gratuit, miercuri seară, la Cetatea Șiriei, unde vor fi amplasate telescoape dotate cu filtre speciale, în cadrul unui eveniment organizat pentru public de Astroclub Galaxis Arad.

Organizatorul evenimentului, Armand Popa, a declarat marți, pentru AGERPRES, că platoul situat la o altitudine de aproximativ 500 de metri este ideal pentru observarea eclipsei spre apus, fiind lipsit de obstacole vizuale.

Acoperirea discului solar va fi de aproximativ 40% în acel punct, în timp ce în vestul țării va fi de 30 - 35%, în funcție de locul din care se va face observarea.

'Este un eveniment pe care îl organizăm pentru public, vom aduce mai multe telescoape și filtre speciale pentru observarea eclipsei parțiale. Fiind o altitudine mai mare, se va putea observa o acoperire a discului solar de aproximativ 40%', a declarat reprezentatul Astroclub Galaxis.

Publicul este invitat să ajungă în vârful dealului, lângă Cetatea Șiria, în jurul orei 20:00, eclipsa urmând să înceapă la ora 20:24.

Apusul va avea începe la 20:49, dar cei prezenți sunt invitați să rămână după acest moment pentru alte observații astronomice, cum ar fi curentul de meteori Perseide.

Cei care vor să rămână la observațiile din timpul nopții ar trebui să aibă la ei o pătură, haine mai groase și, eventual, scaune pliante.

AGERPRES

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