Arad: Eclipsa parțială de soare va putea fi observată gratuit cu telescoape la Cetatea Șiriei

Publicat 11 aug. 2026, 10:16 Sursă realitatea.net

Eclipsa parțială de soare va putea fi observată de către pasionați gratuit, miercuri seară, la Cetatea Șiriei, unde vor fi amplasate telescoape dotate cu filtre speciale, în cadrul unui eveniment organizat pentru public de Astroclub Galaxis Arad.

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