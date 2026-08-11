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Arad: Eclipsa parțială de soare va putea fi observată gratuit cu telescoape la Cetatea Șiriei
Eclipsa parțială de soare
Publicat11 aug. 2026, 10:16
Sursărealitatea.net
Eclipsa parțială de soare va putea fi observată de către pasionați gratuit, miercuri seară, la Cetatea Șiriei, unde vor fi amplasate telescoape dotate cu filtre speciale, în cadrul unui eveniment organizat pentru public de Astroclub Galaxis Arad.
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