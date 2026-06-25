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Actualitate· 2 min citire
Germania înregistrează un val de recruți! Interesul pentru armată crește brusc după noul program militar
Miltiari
Cererile de înrolare în forțele armate ale Germaniei au înregistrat o creștere semnificativă de la lansarea noului program de serviciu militar, conceput pentru a întări efectivele armatei, potrivit Ministerului Apărării de la Berlin, citat de dpa.
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