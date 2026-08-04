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RO-ALERT în Arad, după un incendiu puternic la un service auto. Fumul dens a acoperit întreaga zonă VIDEO
Incendiu Arad/ Foto: ISU Arad
Publicat4 aug. 2026, 08:41
Actualizat4 aug. 2026, 08:43
SursăRealitatea.Net
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de luni spre marți la un service auto din municipiul Arad, unde flăcările au cuprins o hală de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT.
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