Incendiu violent la o fabrică de polistiren din Arad. Populația, avertizată prin RO-ALERT

Un incendiu violent a izbucnit miercuri dimineață la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, generând un nor dens de fum și determinând autoritățile să emită un mesaj de avertizare prin sistemul RO‑ALERT pentru locuitorii din zona afectată.

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la o fabrică de polistiren din Arad, provocând degajări masive de fum vizibile de la distanță.

Din cauza cantității mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj RO‑ALERT pentru persoanele aflate în proximitatea zonei industriale, recomandând evitarea expunerii și rămânerea în spații închise.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Arad, cu șase autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară. În sprijin au fost trimise și două autospeciale de stingere ale ISU Timiș.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Autoritățile monitorizează evoluția situației și impactul fumului asupra zonei înconjurătoare.