Inteligența artificială poate accelera soluționarea daunelor în asigurări (studiu)

Publicat 27 aug. 2026, 10:52 Sursă realitatea.net

Inteligența artificială poate ajuta asigurătorii să accelereze soluționarea daunelor, să anticipeze mai bine nevoile clienților și să reducă disfuncționalitățile dintre canalele de comunicare, contribuind astfel la creșterea retenției și loialității clienților, potrivit unui studiu Deloitte.

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