Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan reia consultările pentru formarea noului Guvern. Liderii partidelor, convocați la Palatul Cotroceni
Publicat20 aug. 2026, 13:36
Actualizat20 aug. 2026, 13:37
SursăRealitatea PLUS
Se reiau consultările pentru formarea noului Guvern! Potrivit unor surse, președintele ar avea pe masă trei nume pentru viitorul premier. Sorin Grindeanu, liderul PSD, Eugen Tomac, consilier onorific prezidențial și actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare. Liderii partidelor vor fi convocați în următoarele zile la Palatul Cotroceni pentru noi negocieri cu președintele, iar numele premierului desemnat l-am putea afla la începutul lunii septembrie.
Citește și
- 13:10Nicușor Dan a început discuțiile cruciale cu liderii partidelor din fosta coaliție, pentru proiectele PNRR - LIVE TE
- 12:26Sorin Grindeanu, atac la Pîslaru înaintea discuțiilor de la Cotroceni: „Legea salarizării lipsește cu desăvârșire”
- 07:43Legea audiovizualului, între protejarea pluralismului și riscul cenzurii administrative - analiză de Daniel Udrescu
- 21:11USR îl susține pe Dominic Fritz după decizia CCR. Vot unanim pentru șeful partidului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News