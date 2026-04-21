Iranul refuză „masa predării” a lui Donald Trump: „Avem noi cărți pe câmpul de luptă”

Sursă: realitatea.net

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a avertizat că Iranul nu va tolera noi amenințări din partea Statelor Unite, în contextul declarațiilor făcute de fostul președinte american Donald Trump privind trimiterea unei echipe americane în Pakistan pentru discuții de pace.

Tensiunile dintre cele două părți cresc, în timp ce semnalele legate de reluarea negocierilor rămân contradictorii. Liderul legislativ de la Teheran l-a criticat dur pe Donald Trump, acuzându-l că încearcă să forțeze Iranul să accepte condiții impuse.

„Trump, prin impunerea unui asediu și încălcarea armistițiului, încearcă să transforme această masă a negocierilor, în propria sa imaginație, într-o masă a predării sau să justifice o nouă instigare la război”.

Oficialul iranian a subliniat că Teheranul nu va accepta negocieri în astfel de condiții.

Advertising

„Nu acceptăm negocieri sub umbra amenințărilor și, în ultimele două săptămâni, ne-am pregătit să dezvăluim noi cărți pe câmpul de luptă”.

Discuții incerte în Pakistan

Declarațiile vin în contextul unor posibile negocieri între SUA și Iran, care ar urma să aibă loc la Islamabad. Potrivit unui oficial pakistanez de rang înalt, o a doua rundă de discuții ar putea avea loc în zilele următoare, însă nu există încă o confirmare clară din partea ambelor părți.

Situația rămâne incertă, în condițiile în care atât Washingtonul, cât și Teheranul transmit mesaje diferite privind disponibilitatea pentru dialog.

Relațiile dintre cele două state sunt marcate de tensiuni persistente, iar recentele declarații sugerează o combinație de deschidere diplomatică și retorică agresivă. În acest context, eventualele negocieri din Pakistan ar putea reprezenta un moment important pentru evoluția relațiilor dintre cele două părți, dacă vor avea loc în condiții acceptate de ambele tabere.