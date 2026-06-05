Nicușor Dan, prima reacție după explozia dronei din Constanța: "Nu vor mai exista pericole pentru populație"

Președintele României, Nicușor Dan, a avut prima reacție cu privire la drona care a explodat în portul Constanța. Acesta a transmis că, dacă vor mai fi localizate și altele, acestea nu vor mai ajunge la țărm. De asemenea, președintele a adăugat că oamenii vor fi în siguranță în perioada estivală. Totodată, Nicușor Dan a spus că nu vor mai exista pericole.

Reporter: Ar mai putea exploda și altele în zonă?

Nicușor Dan: Atâta timp cât, dacă sunt altele și ele sunt localizate, nu vor mai ajunge până la țărm.

Reporter: Vorbim de perioada estivală...

Nicușor Dan: Da, da. În momentul acela, oamenii vor fi în siguranță.

Reporter: Ați fost informat că ar mai fi și alte drone? Ce măsuri au fost luate de autorități în afară de cele două elicoptere?

Nicușor Dan: Ați pus două întrebări. La prima întrebare, este o probabilitate și nu o să vă dau un răspuns. La a doua întrebare, este o chestiune de natură militară, dar, pe probabilitatea care este astăzi, nu mai există pericole.

Reporter: Ați discutat cu autoritățile ucrainene?

Nicușor Dan: Suntem în contact cu ei.

Reporter (întrebare în engleză): Sunteți îngrijorat în legătură cu securitatea, în urma celor mai recente incidente cu drone, și ce măsuri ia România pentru a-și îmbunătăți securitatea?

Nicușor Dan: În primul rând, avem planuri de dotare. Am comandat deja, prin intermediul SAFE, o mulțime de echipamente. Iar ceea ce le solicităm partenerilor noștri din cadrul NATO este să ne furnizeze o parte din aceste echipamente în decursul acestei perioade de un an, un an și jumătate.