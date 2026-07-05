Kremlinul: Vladimir Putin este pregătit să îl primească pe Volodimir Zelenski la Moscova

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 08:45

Kremlinul a transmis că președintele rus Vladimir Putin este dispus să îl primească la Moscova pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, atunci când acesta va fi pregătit să poarte discuții și să ia „decizii importante și responsabile”.

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