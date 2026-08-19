Avertisment dur de la Phenian în timp ce Trump încearcă să reia dialogul cu Kim Jong Un: „Ne vom exercita dreptul la autoapărare”

Coreea de Nord condamnă exercițiile militare desfășurate de Statele Unite și Coreea de Sud și avertizează că își va exercita în continuare dreptul la autoapărare pentru a contracara ceea ce consideră a fi amenințări militare. Avertismentul Phenianului vine în timp ce Washingtonul își reduce „substanțial” participarea la exercițiul anual Ulchi Freedom Shield și pe fondul încercărilor președintelui Donald Trump de a relua dialogul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relatează agenția de stat KCNA.

Distribuie articolul