Advertising
Actualitate· 2 min citire
Un nou bilanț devastator după cutremurele din Venezuela: peste 4.300 de morți și aproape 17.000 de oameni rămași fără adăpost
Cutremure Venezuela
Publicat11 iul. 2026, 23:53
SursăRealitatea.net
Numărul persoanelor care au murit în urma celor două cutremure produse în Venezuela, pe 24 iunie, a ajuns la 4.333. Anunțul a fost făcut sâmbătă de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:06Dosar penal după tragedia din Munții Bucegi. O femeie a murit, iar trei alpiniști au fost răniți
- 20:44Contestațiile la Bacalaureat 2026 au fost evaluate. Când vor fi afișate rezultatele finale
- 14:03Noi imagini din avionul Ryanair cu hubloul spart: Detalii din anchetă despre salvarea pasagerului parțial aspirat în exterior VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News