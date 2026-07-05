Mesaj dur al lui Donald Trump la adresa Europei: „Am fost ales exact la timp”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 iul. 2026, 08:42

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un nou atac la adresa statelor europene, criticând politicile privind migrația și susținând că acestea au consecințe grave asupra societății.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre donald trumpEuropa