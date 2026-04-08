Ora 10:00 - Protest pașnic în fața CNA, după suspendarea licenței Realitatea Plus. Forțele de ordine sunt deja mobilizate în jurul instituției
Românii patrioți sunt solidari cu Realitatea PLUS după decizia CNA prin care a fost retrasă licența postului! Oamenii cer dreptate după abuzurile la care a fost supusă televiziunea poporului. și se vor aduna în această dimineață în fața sediului CNA. Jurnaliștii Televiziunii Poporului vor fi acolo pentru a transmite protestele pașnice.
În jurul sediului CNA au fost mobilizate deja efective ale Jandarmeriei, potrivit transmisiunii live de la fața locului. Forțele de ordine instalează garduri de protecție, înainte ca oamenii care protestează față de decizia de închidere a Televiziunii Poporului să se adune.
Protestul a fost anunțat la Televiziunea Poporului, dar și pe rețelele de socializare, de Flori Maior, reprezentantă a „Blocului Naţional al Revoluţionarilor 1989”
