Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara. Un bărbat ar fi fost obligat să doneze un rinichi unui membru al clanului

Polițiștii de la Crimă Organizată și procurorii DIICOT au descins joi, în baza unui mandat emis de autoritățile din Munchen, la proprietățile clanului Cîrpaci, anunță Opinia Timișoarei.

Autoritățile din Germania au solicitat ca lui Gradu Cîrpaci și Ilenei Cîrpaci să le fie verificate domiciliile, în căutare de documente, contracte de vânzare-cumpărare, asigurări, acte medicale, calculatoare, telefoane și chiar arme.

Anchetatorii le-au scotocit locuințele din Timișoara și din județ, anexele și mașinile.

Potrivit autorităților germane, cei doi Cîrpaci sunt acuzați că l-au ținut în sclavie pe un român pe care l-au constrâns să își doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci, care suferă de o boală renală.

Pe când erau la casa lor din Munchen, Cîrpacii l-au cazat pe bărbat într-un apartament, i-au luat pașaportul și buletinul și l-au izolat de familia din România. L-au pus la muncă pentru ei, l-au constrâns să semneze tot felul de contracte, iar apoi l-au amenințat că-i ucid rudele din țară, dacă nu acceptă să-i doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci.

Operația a avut loc într-un spital din Germania, unde donatorul a declarat că ar fi nepotul lui Cîrpaci, însă autoritățile au descoperit că în spatele intervenției s-ar afla infracțiuni foarte grave și au demarat cercetări.

Potrivit polițiștilor de la Crimă Organizată și procurorilor DIICOT, cei doi Cîrpaci sunt acum de negăsit și cel mai probabil se ascund undeva în Germania.

Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci sunt urmăriți penal pentru comiterea infracțiunilor de trafic grav de ființe umane, în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare.