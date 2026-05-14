Actualitate
Prima ședință de guvern după scandalul ordonanței de urgență controversate
14 mai 2026, 09:05
Ședință de Guvern
Articol scris de Scris de Daniel Onescu
În doar câteva ore va avea loc prima ședință de guvern după scandalul cu ordonanța de urgență care a ajuns din nou pe ordinea de zi săptămâna trecută. Ne reamintim că CCR urmează să se pronunțe după ce a fost sesizat de Avocatul Poporului.
Partidul AUR a făcut mai multe demersuri și a sesizat Avocatul Poporului cu privire la faptul că această ordonanță de urgență a fost adoptată de un guvern interimar, chiar după ce a trecut moțiunea de cenzură.
Mai mult decât atât, dacă se dovedește că Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile, contractele din SAFE sunt în pericol. Astfel, toate actele adoptate în baza Ordonanței ar putea fi atacate la CCR și anulate.
