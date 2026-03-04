Proiectul privind reducerea efectivelor de urși bruni, adoptat de Senat

Sursă: realitatea.net

Măsura are numeroși contestatari.

Comisia pentru administraţie din Senat a adoptat marți un raport favorabil asupra proiectului de lege care prevede majorarea cotelor de recoltare prin împuşcare a urşilor bruni din România.

Iniţiativa stabileşte o cotă anuală de 7–8% din populaţia estimată la peste 10.000 de exemplare, potrivit unui studiu recent privind evaluarea efectivelor.

Actul normativ beneficiază de sprijinul tuturor grupurilor parlamentare, însă este criticat de organizaţiile de mediu.

Reporter: Măsura de prevenție este necesară pentru siguranța publică și reducerea daunelor provocate în condițiile în care, în ultimii 20 de ani, s-au înregistrat 26 de decese și aproape 300 de răniți în urma atacurilor urșilor, potrivit expunerii de motive. Fostul ministru al Mediului, Tánczos Barna, este unul dintre inițiatorii proiectului.

Tánczos Barna: Pentru urșii din habitatul omului, din localități, din orașe, din sate, avem Ordonanța 81, care permite intervenția imediată și exemplarele habituate pot fi extrase imediat, iar pentru a stăpâni fenomenul de creștere, în general, a populației în habitatul natural este nevoie de această intervenție prin cotă de vânătoare.

Măsura are contestatari.

La dezbaterile din Comisie a participat Claudiu Dimitriu, de la Alianța pentru Combaterea Abuzurilor, care a susținut că proiectul ar duce la o vânătoare de trofee.

El respinge rezultatul studiului prezentat de inițiatorii proiectului.

Claudiu Dimitriu: Singurul aspect pe care aș vrea să-l remarc este, din punctul meu de vedere, o cotă mascată de vânătoare, pe care vânătorii și-o doresc de foarte multă vreme.

Raportul adoptat merge în plen pentru decizia finală, Senatul fiind prima cameră sesizată.