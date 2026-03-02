Război în Orientul Mijlociu: Iranul lovește baze americane, Israelul bombardează masiv. Londra se alătură Washingtonului. O bază britanică din Cipru, lovită de o dronă

Baza britanică din Cipru a fost lovită cu o dronă, doamnelor și domnilor. Alertă de ultim moment și la Ambasada SUA din Kuweit, unde mai multe drone au fost lansate la prima oră de iranieni, la fel și spre Israel. Explozii puternice au fost și în Beirut, la primele ore ale dimineții. De celalată parte, conform bilanțului SUA, americanii au lovit 1.000 de ținte iraniene. De asemenea, armata israeliană a anunțat că a lansat atacuri în Liban împotriva țintelor militanților Hezbollah, susținuți de Iran. Și sediul televiziunii de stat iraniane a fost atacat cu o rachetă.

UPDATE 9:50 - Cetățean chinez ucis în Iran

Ministerul de Externe China a cerut un armistițiu și discuții diplomatice pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, declarând că cel puțin un cetățean chinez a fost ucis la Teheran.

UPDATE 9:45 - Explozii auzite deasupra orașului Doha

Luni dimineață s-au produs „șase sau șapte explozii puternice” pe cer, în timp ce rapoartele despre atacuri iraniene proveneau din diverse locații din Golf, relatează CNN.

UPDATE 9:40 - Atac israeliano-american asupra siturilor Kataib Hezbollah la sud de Bagdad

O sursă de securitate a declarat pentru Al Jazeera că un atac cu rachete israeliano-american a vizat situri aparținând grupării paramilitare Kataib Hezbollah, susținute de Iran, în Jurf al-Sakhr, la sud de capitala irakiană Bagdad. Au fost raportate pagube materiale semnificative, inclusiv incendierea de vehicule, situri și depozite. Până în prezent nu au fost raportate victime.

UPDATE 9:30 - Iranul „nu va purta negocieri cu Statele Unite”, a afirmat luni Ali Larijani, influentul șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Larijani a respins informațiile apărute în presă potrivit cărora autoritățile iraniene ar fi încercat să intre în contact cu administrația Trump, după o serie de atacuri americane și israeliene asupra Iranului petrecute în weekend, în contextul recentelor negocieri nucleare dintre Teheran și Washington.

Oficialul iranian l-a acuzat pe fostul președinte american Donald Trump că, prin „fanteziile sale delirante”, a aruncat Orientul Mijlociu în haos și a adăugat că acesta se teme acum de posibile pierderi suplimentare în rândul trupelor americane.

UPDATE 9:26 - Atac cu dronă la o rafinărie din Arabia Saudită

În dimineața zilei de luni, 2 martie, Iranul a atacat cu drone instalațiile petroliere Aramco din orașul Ras Tanura, în Arabia Saudită.

Imaginilie video postate în mediul online arată incendiului izbucnit în urma atacului asupra rafinăriei.

En la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026, Irán ha atacado con drones no tripulados las instalaciones petroleras de Aramco en la ciudad de Ras Tanura, en Arabia Saudita.



UPDATE 9:25 - Evacuare masivă din sudul Libanului, în timp ce Israelul se pregătește de război.

UPDATE 9:20 - Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a schițat public ceea ce el numește un posibil orizont de timp pentru confruntarea militară cu Iranul. Liderul de la Casa Albă a sugerat că ostilitățile s-ar putea întinde pe durata a aproximativ o lună, insistând că acest interval a fost luat în calcul încă de la început.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni. Ne-am gândit că va dura aproximativ patru săptămâni. A fost întotdeauna un proces de aproximativ patru săptămâni, așa că, oricât de puternică ar fi, este o țară mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a explicat președintele.

El a precizat că evoluția operațiunilor nu l-a luat prin surprindere, susținând că rezultatele obținute până în prezent se înscriu în parametrii anticipați de administrația sa.

UPDATE 9:15 - Un număr de 35 de zboruri din sau spre București, respectiv 17 decolări și 18 aterizări operate de FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways, TAROM și Wizz Air Malta, au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra Iranului.

UPDATE 9:05 - Șeful facțiunii parlamentare Hezbollah, Mohammad Raad, ar fi fost ucis în atacurile lansate de Israel asupra mai multor ținte ale grupării din Liban, a relatat luni agenția saudită Al-Hadath, citată de The Jerusalem Post. Raad era considerat unul dintre cei mai importanți lideri Hezbollah din sudul Libanului. De-a lungul timpului, el fusese desemnat de Hassan Nasrallah – și el ucis în recentele atacuri israeliene – să îi fie purtător de cuvânt personal în mai multe rânduri.

Potrivit sursei, atacurile țintite ale armatei israeliene (IDF) au venit ca reacție la tirurile de rachete lansate de Hezbollah spre nordul Israelului în cursul nopții. IDF a anunțat că a vizat mai mulți membri de rang înalt ai Hezbollah la Beirut, precum și un „terorist central al Hezbollah” în sudul Libanului, însă nu a confirmat identitatea persoanelor ucise.

UPDATE 8:50 - Explozii puternice se aud lângă aeroportul irakian din Erbil, care găzduiește trupe ale coaliției conduse de SUA, a declarat un jurnalist AFP.

În cursul dimineții de astăzi, un fotograf AFP a declarat că sistemele de apărare aeriană au doborât drone în apropierea aeroportului.

Trei drone înarmate au fost doborâte deasupra aeroportului Erbil, în regiunea Kurdistan din nordul Irakului, potrivit agenției de știri Reuters, care citează surse de securitate.

UPDATE 8:40 - Atac la Ambasada SUA din Kuweit

Martorii spun că un nor de fum s-a ridicat în această zonă și se aud bubuituri. Sirenele de avertizare au început să sune. Ambasada SUA în Kuweit averizează asupra atacurilor continue cu rachete și drone.

Atacul vine după ce, în urmă cu o zi, a avut loc un atac cu drone la Aeroportul Internațional din Kuweit, unde mai mulți angajați au fost răniți ușor.

UPDATE 8:30 - Premieră: Pima Doamnă Melania Trump va prezida reuniunea Consiliului de Securitate al ONU

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, va prezida luni o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la New York, fiind prima soție a unui președinte american care prezidează organismul.

Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, a declarat că această mișcare reflectă „importanța pe care Statele Unite o acordă Consiliului de Securitate și problemei în discuție”.

Reuniunea, programată să înceapă la ora 22:00, se va concentra pe copii, tehnologie și educație în situații de conflict, potrivit Casei Albe. Statele Unite dețin președinția rotativă a Consiliului de Securitate în martie, un rol care include prezidarea sesiunilor organismului format din 15 membri. Reuniunile sunt de obicei conduse de ambasadori la ONU sau de înalți oficiali guvernamentali.

Apariția are loc pe fondul unor relații tensionate dintre administrația președintelui Donald Trump și Națiunile Unite.

UPDATE 8:20 - O reuniune de criză la Quai d\"Orsay este așteptată în această dimineață

O reuniune de criză va avea loc la ora 8:15 la Ministerul Afacerilor Externe, urmată de un briefing de presă susținut de Jean-Noël Barrot.

Conform informațiilor de la BFMTV, toate departamentele ministerului vor fi prezente la această reuniune, precum și reprezentanți ai ambasadelor din Orientul Mijlociu și din țările vecine, cum ar fi Armenia, Cipru și Turcia.

UPDATE 8:18 - Baza britanică din Cipru a fost lovită de o dronă

Armata britanică reacţionează la “un presupus atac cu dronă” care a avut loc în noaptea de duminică spre luni asupra bazei sale aeriene din Cipru, a indicat Ministerul britanic al Apărării în urma atacurilor israeliano-americane din Iran, notează AFP.

“Forţele noastre armate reacţionează la un presupus atac cu dronă asupra bazei Royal Air Force din Akrotiri, în Cipru, care a avut loc la miezul nopţii”, ora locală (22:00 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

“Dispozitivul nostru de protecţie în regiune este la cel mai înalt nivel”, a adăugat el. Nu au fost raportate imediat victime.

Baza Akrotiri, teritoriu britanic de peste mări de la independenţa Ciprului în 1960, este cea mai mare bază militară a Regatului Unit din regiune.

UPDATE 8:10 - Iranul respinge negocierile cu Washingtonul: declarație tranșantă a lui Larijani

Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a negat luni afirmațiile conform cărora Teheranul ar fi încercat să reia negocierile cu Washingtonul, declarând că Iranul nu va intra în discuții cu SUA.

Larijani, prin intermediul companiei americane de socializare de pe X, a abordat rapoartele care sugerează că Iranul a luat noi inițiative pentru a negocia cu SUA. Referindu-se la un raport al Al Jazeera, citând The Wall Street Journal, care susținea că Larijani a încercat să reia negocierile cu Washingtonul prin Oman, el a menționat: „Nu vom negocia cu SUA”.

UPDATE 8:07 - Repatrierea românilor din Israel. TAROM: Zborurile vor fi operate în siguranță pe 2 martie

Întârzierile generate de transportul terestru Israel-Egipt și formalitățile de frontieră amână operarea curselor speciale de repatriere ale TAROM pentru seara de 2 martie Compania va efectua cursele imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport și toate condițiile operaționale sunt aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor, a anunțat compania .

UPDATE 7:52 - Explozie pe piața petrolului: WTI sare de 8%, Brent se apropie de 80 de dolari

Prețurile petrolului au crescut abrupt pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Astfel, "ițeiul american (WTI) a urcat cu peste 8%, depășind pragul de 72 de dolari pe baril, în timp ce Brent - referința globală - a sărit la aproape 80 de dolari pe baril. În cazul unei blocări efective a strâmtorii, prețurile ar putea depăși rapid 100 de dolari pe baril, scrie CNBC.

UPDATE 7:45 - Marea Britanie intră în joc: Starmer îi dă undă verde lui Trump pentru folosirea bazelor britanice

Guvernul de la Londra, condus de Keir Starmer, a aprobat folosirea bazelor britanice de către Statele Unite, în cadrul operațiunilor militare care vizează depozite de rachete ale Iranului. Decizia a fost confirmată de prim‑ministrul Keir Starmer într‑un mesaj video publicat pe rețeaua X.

„Singura modalitate de a opri ameninţarea este distrugerea rachetelor la sursă, în depozitele în care sunt stocate, sau a lansatoarelor utilizate pentru a le lansa. Statele Unite au solicitat permisiunea de a utiliza bazele britanice în acest scop specific şi limitat de apărare. Am luat decizia de a accepta această solicitare”, a transmis premierul britanic.

UPDATE 7:30 - Kuwaitul a interceptat drone ostile în a treia zi de atacuri ale Iranului

Kuwaitul a interceptat luni drone ostile, în a treia zi consecutivă de atacuri iraniene de ripostă asupra statelor vecine din Golf, ca răspuns la atacurile SUA şi Israelului asupra Republicii Islamice, relatează Reuters.

Nu au fost raportate victime după ce apărarea aeriană a Kuwaitului a interceptat majoritatea dronelor în apropierea cartierelor Rumaithiya şi Salwa, a declarat directorul general al apărării civile.

Potrivit unui martor Reuters, mai devreme în Kuwait s-au auzit explozii puternice şi sirene.

UPDATE 7:22 - Schim de drone și rachete între Israel și Iran

Noi explozii auzite în Dubai, Doha și Bahrain. Sună sirenele în sudul și în centrul Israelului, în timpul unui atac cu rachete balistice iraniene. Este primul atac în 8 ore.

O alertă avertizează asupra unei posibile infiltrări de două drone sună și în Galileea Superioară. Și în Haifa au fost probleme.

UPDATE 7:19 - Șapte răniți în regiunea Ierusalim după tiruri de rachete iraniene

Șapte persoane au fost rănite duminică seara în regiunea Ierusalim în urma atacurilor cu rachete iraniene, potrivit pompierilor israelieni, notează AFP.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Nu se cunoaște încă numărul victimelor. Atacurile au vizat și o secție de poliție dar și zeci de centre de comandă militare iraniene, inclusiv sediul Gărzii Revoluționare, și o clădire în care locuiau civili.

Comandamentul Central al SUA a declarat că peste 1000 de ținte iraniene au fost lovite în operațiunea în curs până în prezent. Printre țintele vizate se numără centre de comandă și control, baze de rachete balistice, nave și submarine ale marinei iraniene și mijloace de comunicații militare.

Noua cifră vine la scurt timp după ce armata israeliană a comunicat detalii despre propriile atacuri recente asupra Iranului. Într-o postare pe rețelele sociale, Comandamentul Central a afirmat, de asemenea, că regimul iranian vizează civilii israelieni în atacurile sale.

Totul vine după ce, în Israel cel puțin 9 oameni au fost uciși de o rachetă balistică într-un atac asupra orașului Beit Shemesh. 9 oameni au murit și mai multe persoane printre care și un băiețel de 4 ani o fetiță de 10 ani au ajuns de urgență la spital. Peste 20 de persoane au fost evacuate din zonă.

Trei soldați americani au fost uciși, iar alți cinci au fost grav răniți. Baza militară a SUA din Riad a fost mistuită de o explozie violentă după ce ar fi fost lovită de rachete.