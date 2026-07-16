Advertising
Actualitate· 1 min citire
Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare
Loto
Loteria Română a organizat joi, 16 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Jucătorii au aflat numerele câștigătoare, în timp ce marile reporturi rămân în continuare în joc.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:41Șapte persoane, reținute în dosarul fraudei de la Casa de Pensii. Procurorii au descoperit bani, ștampile și zeci de carnete de muncă
- 17:43Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd. „The Boss in Motion!”, mesajul viral al clubului
- 17:18Cauza morții actorului Sam Neill a fost făcută publică. Familia a decis să clarifice informațiile apărute
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News