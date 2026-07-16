Războiul din Orientul Mijlociu poate scumpi din nou creditele europenilor. BCE ia în calcul o nouă creștere a dobânzilor

Noile confruntări dintre Statele Unite și Iran, împreună cu scumpirea accentuată a petrolului, au readus în discuție politica de dobânzi a Băncii Centrale Europene. Decizia urmează să fie anunțată săptămâna viitoare, iar investitorii își reevaluează așteptările înaintea ședinței de politică monetară din 22 iulie.
Creșterea prețului petrolului a redus probabilitatea ca BCE să mențină dobânzile neschimbate. Situația din Orientul Mijlociu și evoluția pieței energiei ar putea determina instituția să adopte din nou măsuri pentru limitarea inflației.
BCE avertizează că situația este extrem de volatilă
Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, a declarat că reluarea conflictului și noua scumpire a petrolului arată că situația este „extrem de volatilă”. Acesta a atras atenția că nivelul de incertitudine rămâne foarte ridicat.
„Este recomandabil să acționăm cu prudență, dar și cu hotărâre atunci când este necesar. Politica monetară va rămâne vigilentă”, a afirmat Joachim Nagel.
BCE a redus dobânda-cheie de patru ori în prima jumătate a anului 2025, de la 3% la 2%. În luna iunie, instituția și-a schimbat însă direcția și a majorat dobânda pentru facilitatea de depozit cu 0,25 puncte procentuale, până la 2,25%, după accelerarea inflației provocată de scumpirea energiei.
Inflația a urcat după izbucnirea conflictului
Inflația din zona euro se apropiase anterior de ținta de 2% a BCE, însă războiul cu Iranul a împins-o până la 3,2% în luna mai. Estimările preliminare arată că în iunie aceasta a încetinit la 2,8%, deși prețurile energiei au fost cu 8,7% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.
Inflația de bază s-a situat la 2,4%, însă noua creștere a cotațiilor petrolului a reaprins temerile privind evoluția prețurilor. Contractele futures pentru petrolul Brent, cu livrare în septembrie, au trecut de 85 de dolari pe baril, după ce cu doar o săptămână înainte se tranzacționau în jurul valorii de 70 de dolari.
O nouă majorare ar putea afecta economia zonei euro
Evoluția petrolului este importantă pentru economia zonei euro, care și-a acoperit 57% din necesarul de energie din importuri în anul 2024. O scumpire prelungită poate alimenta din nou inflația și poate pune presiune asupra deciziilor BCE.
În același timp, reprezentanții Băncii Centrale Europene încearcă să evite o înăsprire excesivă a politicii monetare. Economia zonei euro s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru al anului 2026, iar o nouă creștere a dobânzilor ar putea accentua riscul unei recesiuni.