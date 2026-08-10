România, lovită de un nou val de caniculă. Urmează 3 zile de foc: temperaturile vor urca la peste 38 de grade

Nu vom scăpa de caniculă în zilele următoare. Din contră, temperaturilor vor urca la peste 38 de grade Celsius în unele regiuni ale țării, potrivit ANM.
"Din nou caniculă în România. Intervalul acesta ce urmează de astăzi și până miercuri va aduce temperaturi tot mai ridicate. Astăzi va fi cod galben în vestul și nord-vestul României. De aceea, intrăm deja sub incidența unui cod galben ce vitezează de temperatură de 33-36 de grade estimate în Câmpia de Vest. Însă nu va fi cea mai caldă zi.
Cea mai caldă zi din această săptămână va fi ziua de marți, ziua de mâine, 11 august, când în vestul țării, temperaturile vor urca până la 38 de grade, dacă nu chiar izolat 39 de grade. Iar caniculă vom avea în aproape toată țara - și în centru, sud, și în est, temperaturi, așadar, undeva ușor peste 35 de grade. Dar, așa cum am menționat, cel mai cald - așa cum s-a întâmplat și săptămâna trecută - în vestul României, unde mari sunt estimate temperaturi ridicate de 38, 39 de grade.
Caniculă marți și în Capitală, unde temperaturile vor urca la 35, 36 de grade. În aceste condiții, ne așteptăm ca disconfortul termice să fie în creștere, mai ales că și nopțile vor fi tropicale, cu valori termice de 20 de grade sau peste 20 de grade în zonele deluroase din vest sau pe litoral.
Așadar, un interval de vreme caniculară, dar care nu va ține foarte mult. Miercuri vom înregistra o scădere a temperaturilor pe jumătatea de nord a țării, iar canicula va mai persista, în special în sud-vest, în Oltenia, sudul Banatului, poate și sudul Munteniei, unde vor mai fi temperaturi de 36, 37 de grade.
Joi, chiar o răcorire evidentă în mai toată țara, temperaturile urmând a fi cuprinse între 23 și cel mult 32 de grade. Deci această perioadă caniculară nu va ține mult, doar aceste trei zile de la începutul acestei săptămâni. Și tot la mijlocul săptămânii, odată cu această răcorire, vin și fenomene asociate instabilității atmosferice, ce-i drept, pe suprafețe mici și nu la intensitate foarte mare, pe centru, pe sud-vest, la munte, fenomene asociate instabilității, deci averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.
Intensificarea vântului, așteptăm începând cu seara zilei de marți și miercuri și prin estul, sud-estul țării, prin vest, rafale în general de 40, 50 de kilometri pe oră. Deci, toate aceste fenomene vin la pachet cu masa de aer rece ce ajunge deasupra țării noastre, începând cu ziua de miercuri și se instalează joi, în toată țara", a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul ANM Mihai Huștiu.
În ceea ce privește vremea la malul mării, specialistul ANM a precizat: "La mare ne așteptăm la o săptămână frumoasă, cu mențiunea că la mijlocul săptămânii - mai ales în zilele de miercuri și joi - așteptăm din nou intensificarea vântului.
La fel cum s-a întâmplat în acest weekend, când au fost viteze ale vântului de 40-50 km/h, la fel se va întâmpla miercuri și joi, pe litoral, vor fi intensificări ale vântului, deci și valuri... Temperaturile, ridicate în ansamblu - 28-30 de grade. O scădere acum se va resimți la mare, tot așa, în zile de miercuri și joi, dar de scurtă durată, ca în weekend vremea să revină, tot așa, însorită, frumoasă. Deci nu așteptăm precipitații, doar intensificările de vânt pe care le așteptăm în zilele de miercuri și joi. Așadar, atenție la valurile mari care se pot forma".