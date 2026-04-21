SURSE: Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un nou dosar privind achiziții ale IGAv. Prejudiciu de 1 milion de euro

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat este audiat, marți dimineață, la Parchetul Militar, potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS. Surse apropiate anchetei susțin că Arafat ar urma să fie pus sub acuzare într-un dosar ce vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație (IGAv) a achiziționat un elicopter.

Conform acelorași surse, prin achiziția respectivă ar fi trebuit achitat TVA în valoare de un milion de euro, lucru care nu s-ar fi întâmplat. Această neregulă ar fi stat la baza deschiderii investigației, care datează din perioada în care Ministerul de Interne era condus de Carmen Dan.

Din informațiile Realitatea PLUS, procurorul care instrumentează acest caz este același care se ocupă și de o altă investigație în care lui Raed Arafat și altor persoane din Departamentul pentru Situații de Urgență le-au fost ridicate telefoanele mobile. În acel dosar se cercetează modul în care au fost angajați mai mulți medici, inclusiv în cadrul DSU.

În momentul în care Raed Arafat va transmite un punct de vedere oficial, acesta va fi prezentat.