Tânăr reținut după ce a distrus un turnichet în gara din Arad
Un bărbat de 29 de ani, din județul Hunedoara, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a distrus un turnichet metalic în stația CFR din municipiul Arad. Acesta este cercetat pentru distrugere, iar ancheta continuă sub supravegherea procurorului de caz.
Fapta a avut loc în noaptea de 7 aprilie, în jurul orei 02:10. Potrivit IPJ Arad, polițiștii de la Serviciul Județean de Poliție Transporturi au fost sesizați că o persoană necunoscută a distrus un turnichet metalic din gara CFR.
Imaginile de pe camerele de supraveghere îl arată pe bărbat lovind turnichetul cu pumnii și picioarele, după care încearcă să-l smulgă din perete. În urma verificărilor, polițiștii au reușit să identifice suspectul: un tânăr de 29 de ani din județul Hunedoara. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru distrugere.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News