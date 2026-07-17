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Actualitate· 1 min citire
Târgul de fete de pe Muntele Găina. Recomandările polițiștilor, în contextul fluxului mare de participanți
FOTO: Radio România Actualitati
Publicat17 iul. 2026, 13:43
SursăRealitatea.Net
O nouă ediție a manifestării culturale „Târgul de fete de pe Muntele Găina” va avea loc în perioada 19–20 iulie 2025, eveniment care este așteptat să atragă mii de participanți din întreaga țară. În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad a transmis o serie de recomandări pentru participanți, menite să contribuie la desfășurarea în siguranță a manifestărilor și la prevenirea incidentelor, având în vedere afluxul mare de persoane estimat pe durata evenimentului.
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