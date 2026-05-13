Transport public la 1 leu pe zi, aproape de aprobare la Arad

Transportul public din Arad ar putea costa doar 1 leu pe zi, dacă proiectul de hotărâre pregătit de Primărie va fi aprobat de Consiliul Local Municipal.

Primarul Călin Bibarț a anunțat că documentul are toate avizele necesare și ar putea intra la vot până la finalul lunii mai 2026.

Măsura ar urma să se aplice atât pentru tramvaie, cât și pentru autobuze, cu scopul de a încuraja folosirea transportului public în locul mașinilor personale, mai ales în contextul costurilor ridicate la carburanți.

Anunțul vine după finalizarea unui proiect european prin care municipiul Arad a cumpărat încă 10 tramvaie noi Imperio, fabricate local.

Potrivit primarului, orașul are deja aproape întreaga flotă de tramvaie modernizată, deși mai circulă și vehicule vechi pe două linii care nu au fost încă refăcute. Autoritățile speră ca, prin viitoare finanțări europene, flota să fie complet înnoită.