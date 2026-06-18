Un avion privat s‑a prăbușit pe o autostradă din Texas: un mort, cinci supraviețuitori și scene dramatice de salvare VIDEO

Publicat 18 iun. 2026, 08:04 Sursă realitatea.net

O persoană a murit și alte cinci au supraviețuit Îîn mod miraculos după ce un avion privat de tip Cessna Citation Latitude s‑a prăbușit, marți seară, pe o autostradă din orașul Laredo, Texas, în apropierea graniței cu Mexicul. Aeronava, care decolase din Los Cabos, Mexic, a luat foc după impact, iar martorii au intervenit pentru a salva pasagerii. Atenție, urmează informați și imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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