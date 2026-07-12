Negocieri la nivel înalt pe ruta petrolului: Cum încearcă SUA și Iranul să prevină o criză în Strâmtoarea Ormuz

Publicat 12 iul. 2026, 07:02 Sursă Realitatea.Net

Diplomația revine în prim-plan pentru a stinge fitilul unui potențial conflict americano-iranian. În timp ce retorica agresivă continuă public, în spatele ușilor închise din Oman și Arabia Saudită au loc consultări intense, concentrate pe Strâmtoarea Ormuz—punctul nevralgic prin care trece o mare parte din petrolul mondial.

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