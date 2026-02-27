Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia

Premierul ungar Viktor Orban a cerut crearea unui nou sistem european de securitate, care să includă și aprobarea Rusiei, într-o mișcare ce a provocat critici în rândul statelor occidentale. Orban susține că doar printr-un acord pan-european de acest tip se poate pune „fundamentul păcii pentru următoarele decenii”.

Declarația a fost făcută vineri, la Budapesta, în cadrul conferinței președinților parlamentelor din Europa de Sud-Est. Potrivit premierului ungar, acordul ar trebui să stabilească noi reguli de control al armamentelor și să ofere garanții de securitate pentru toate statele participante, nu doar pentru Ucraina.

Orban a argumentat că războiul din Ucraina nu poate fi soluționat exclusiv pe cale militară și că abordarea majorității statelor europene – care susțin victoria Ucrainei pe linia frontului, este greșită. Premierul a precizat că integrarea Rusiei în negocierile de securitate este esențială pentru stabilitatea pe termen lung a continentului.

Propunerea a stârnit îngrijorări în mediile diplomatice și politice europene, fiind interpretată de unii observatori ca o tentativă de „predare la cheie” a Europei către influența Moscovei, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

România, Polonia și alte state din Europa de Est au subliniat în repetate rânduri că orice acord de securitate trebuie să țină cont de integritatea și suveranitatea Ucrainei.