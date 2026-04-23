Vouchere de 15.000 de lei pentru fertilizare in vitro: Guvernul a aprobat programul până în 2030

Sursă: realitatea.net

Guvernul României a aprobat programul „Fertilizare in Vitro” pentru perioada 2026–2030, care oferă un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru cupluri infertile și femei singure. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor care se confruntă cu infertilitatea și stimularea natalității, într-un context demografic tot mai dificil.

Ajutorul este acordat sub formă de două vouchere digitale: 5.000 de lei pentru medicamente specifice și 10.000 de lei pentru proceduri de fertilizare in vitro. Beneficiarii trebuie să aibă vârste cuprinse între 24 și 42 de ani, iar sprijinul poate fi acordat de maximum trei ori pentru aceeași persoană, în limita fondurilor disponibile.

Programul se adresează atât cuplurilor infertile, căsătorite sau nu, cât și femeilor singure. Numărul maxim de beneficiari este de 10.000 pe an, iar cererile vor fi depuse exclusiv online, urmând să fie analizate în ordinea depunerii, dacă dosarele sunt complete.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a subliniat că extinderea programului vine în sprijinul celor care se confruntă cu infertilitatea și așteaptă ani de zile pentru o soluție. Autoritățile arată că aproximativ 10-15% dintre cuplurile de vârstă reproductivă din România sunt afectate de această problemă.

Programul urmărește și combaterea declinului demografic, în condițiile în care rata fertilității rămâne scăzută la nivel european. Normele metodologice privind accesarea fondurilor vor fi publicate în termen de 90 de zile de la apariția hotărârii în Monitorul Oficial.