ANAF Arad investighează o posibilă fraudă fiscală de 2,1 milioane de lei
ANAF Arad
Alertă ANAF: posibilă fraudă de peste 2,1 milioane de lei cu rambursări de TVA! Două firme, în vizorul inspectorilor din Arad
Inspectorii ANAF din Arad investighează un posibil mecanism de fraudare a bugetului de stat, prin care două societăți comerciale din București ar fi încercat să obțină nejustificat rambursări de TVA în valoare de peste 2,1 milioane de lei. Verificările au scos la iveală facturi emise între companii aflate sub controlul aceleiași persoane, precum și neconcordanțe în declarațiile fiscale.
Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, investigația a pornit de la solicitarea unei societăți din Capitală, care a cerut rambursarea TVA aferente lunii august 2026. Valoarea totală solicitată a fost de 2.100.650 de lei.
ANAF Arad a descoperit 16 facturi suspecte în valoare de peste 1,7 milioane de lei
În urma analizei de risc, inspectorii fiscali au identificat că 1.744.402 lei din suma solicitată la rambursare proveneau din 16 facturi emise de o altă societate din București.
Firma respectivă are ca obiect de activitate lucrările de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale.
Verificările preliminare au evidențiat mai multe legături între cele două societăți comerciale. Acestea aveau același asociat unic și administrator și utilizau aceleași servicii de contabilitate.
O altă neregulă identificată de ANAF privește diferențele dintre TVA dedusă de societatea care a solicitat rambursarea și obligațiile fiscale declarate de firma care a emis facturile. Mai exact, furnizorul nu ar fi declarat TVA colectată aferentă celor 16 documente fiscale.
Inspectorii consideră că aceste elemente ridică suspiciuni privind realitatea operațiunilor economice și justificarea sumelor solicitate de la bugetul de stat.
Cum ar fi funcționat mecanismul de obținere a rambursărilor de TVA
Potrivit ANAF, mecanismul suspectat presupune utilizarea unor societăți aflate sub control comun pentru generarea artificială de TVA deductibilă.
Practic, una dintre firme ar fi înregistrat facturi emise de cealaltă societate și ar fi utilizat TVA aferentă acestora pentru a solicita rambursarea banilor de la bugetul de stat.
În același timp, compania furnizoare nu ar fi declarat corespunzător TVA colectată aferentă facturilor respective.
Prin acest circuit, s-ar fi creat aparența unor operațiuni economice care justificau deducerea TVA, deși realitatea tranzacțiilor este în continuare verificată de inspectorii fiscali.
ANAF subliniază că existența unor legături între firme, împreună cu neconcordanțele fiscale identificate, reprezintă indicii care necesită verificări suplimentare.
Inspectorii ANAF verifică dacă lucrările de construcții au fost executate în realitate
Investigația nu se limitează la analiza facturilor și a declarațiilor fiscale. Inspectorii trebuie să stabilească dacă serviciile de construcții menționate în documente au fost efectiv prestate.
În acest sens, sunt verificate mai multe aspecte:
existența lucrărilor de construcții facturate;
resursele materiale și umane necesare executării acestora;
documentele justificative aferente tranzacțiilor;
circuitul financiar al sumelor de bani;
modul în care operațiunile au fost înregistrate în contabilitatea celor două societăți;
corectitudinea declarațiilor fiscale depuse de companii.
Scopul verificărilor este să stabilească dacă facturile reflectă tranzacții economice reale sau dacă au fost utilizate pentru crearea artificială a unor sume de TVA deductibile.
RO e-Factura și RO e-TVA, folosite în verificările fiscale
Pentru identificarea eventualelor nereguli, inspectorii ANAF analizează și informațiile disponibile în sistemele informatice ale instituției.
Printre instrumentele utilizate se numără RO e-Factura și RO e-TVA, alături de declarațiile fiscale și informative depuse de cele două societăți.
Prin corelarea acestor informații, autoritățile urmăresc să identifice circuite de facturare care nu au corespondent în operațiuni economice reale.
De asemenea, sunt analizate relațiile dintre societățile comerciale și modul în care au fost înregistrate tranzacțiile în evidențele fiscale.
ANAF analizează și posibila aplicare a legislației privind evaziunea fiscală
În cadrul investigației, inspectorii fiscali verifică și dacă faptele ar putea intra sub incidența articolului 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
Prevederile respective vizează obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.
Potrivit legislației fiscale și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat atunci când există probe obiective că o societate știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunile în care era implicată făceau parte dintr-o fraudă fiscală.
ANAF precizează că verificările continuă, iar obiectivul este identificarea și combaterea mecanismelor prin care sunt solicitate nejustificat fonduri publice.
Instituția anunță că va acorda în continuare o atenție deosebită tranzacțiilor dintre societăți aflate în relații de afiliere sau sub control comun, pentru protejarea bugetului de stat și asigurarea unui tratament fiscal corect pentru contribuabili.
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