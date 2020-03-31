Economie· 1 min citire
Arad: AUDIO Chiar dacă e criză, lucrările de infrastructură continuă în municipiul Arad
31 mar. 2020, 19:42
Articol scris de Scris de Boitiu Ciprian
Chiardacă situația generată de criza noului coronavirus este una complicată în toată țara, lucrările de infrastructură care se pot realiza în această perioadă cu condiții meteo bune continuă.
[gallery ids="76223,76224"]"Deși trecem cu toții prin momente grele, nu ne oprim și finalizăm în această săptămână lucrările de pe Bulevardul Dragalina pentru arădenii noștri, #pentruArad", a declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.Ascultă aici declarația completă a primarului municipiului Arad, Călin Bibarț.[audio mp3="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/03/ARADCU-00-CALIN-BIBART-MA231MART-DRAGALINA.mp3"][/audio]În curând urmează să se asfalteze mai multe zone și de pe Bulevardul Revoluției din centrul Aradului.Sursa foto: Călin Bibarț Facebook
