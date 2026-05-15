Guvernul mărește ajutoarele pentru familiile sărace și copiii cu dizabilități. Cine primește bani în plus din luna mai

Familiile cu venituri mici și copiii cu dizabilități vor primi sume mai mari de la stat începând cu această lună, după ce Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat modificarea mai multor beneficii sociale acordate persoanelor vulnerabile.

Noile valori intră în plată din mai 2026 și vizează atât indemnizațiile pentru copiii încadrați în diferite grade de handicap, cât și sprijinul acordat familiilor cu venituri reduse. Potrivit instituției, măsurile au rolul de a susține categoriile expuse riscului de excluziune socială și de a oferi un sprijin suplimentar în contextul creșterii costurilor de trai.

Statul crește indemnizațiile pentru copiii cu handicap

Una dintre cele mai importante modificări anunțate de ANPIS privește majorarea prestațiilor acordate copiilor cu dizabilități. Sumele cresc diferit, în funcție de gradul de handicap stabilit.

Pentru copiii încadrați în grad de handicap grav, indemnizația lunară urcă de la 463 de lei la 548 de lei.

Și copiii cu handicap accentuat vor beneficia de o creștere semnificativă. În acest caz, suma acordată de stat se majorează de la 232 de lei la 397 de lei.

În cazul copiilor încadrați în grad de handicap mediu, prestația socială aproape se triplează. Dacă până acum beneficiarii primeau 80 de lei, noul cuantum ajunge la 199 de lei.

Instituția precizează că majorările sunt aplicate pentru drepturile aferente lunii aprilie 2026, iar plata efectivă a sumelor mărite începe în luna mai.

Cine poate beneficia de aceste ajutoare

Potrivit prevederilor din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prestațiile sunt acordate atât copiilor, cât și adulților cu handicap care locuiesc în România.

Beneficiarii pot fi cetățeni români, cetățeni străini sau persoane fără cetățenie, cu condiția să aibă domiciliul ori reședința pe teritoriul țării.

ANPIS susține că aceste beneficii sociale sunt destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile și prevenirii marginalizării sociale, în special în cazul familiilor care depind de astfel de venituri pentru cheltuielile de bază.

Ajutoare majorate și pentru familiile cu venituri reduse

Pe lângă indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități, autoritățile au anunțat și actualizarea sprijinului financiar acordat familiilor cu venituri mici.

Noile cuantumuri vor fi calculate în funcție de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere.

Instituțiile nu au prezentat încă toate valorile actualizate pentru fiecare categorie de beneficiari, însă au confirmat că modificările intră în vigoare tot din luna mai 2026.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială susține că măsurile fac parte din pachetul de protecție socială destinat categoriilor afectate de dificultățile economice și de creșterea cheltuielilor zilnice.