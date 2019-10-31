Arad: AUDIO Clădirea unui muzeu, construită în secolul al XVIII-lea, restaurată cu 2,5 milioane de euro

Muzeul Orăşenesc Lipova, parte dincadrul Complexului Muzeal Arad, va fi restarat. Lucrările sunt estimate la 2,5 milioane de euro, iar consilierii județeni au aprobat, joi, co-finațarea proiectului.

[gallery ids="68243"]Conform președintele Consiliuluo Județean Arad, Iustin Cionca, "prin votul consilierilor judeţeni, susţinem şi cofinanţăm, cu suma de 550.000 euro, proiectul de restaurare a Muzeului Orăşenesc Lipova, proiect ce urmează a fi depus de Complexul Muzeal Arad în cadrul apelului de proiecte privind Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice, finanţat prin Programul Ro-Cultura / Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021".Ascultă aici sau în linkul de mai jos declarația președintelui Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.https://soundcloud.com/user-880250789/aradcu-00-iustin-cionca-joi31oct-muzeu-lipova-joi31octAutorităţile judeţene consideră că începerea proiectului este absolut necesară pentru revitalizarea acestui monument istoric printr-o serie de acţiuni de valorificare şi promovare a patrimoniului muzeal în rândul publicului arădean şi mai ales al celor care aleg Valea Mureşului drept destinaţie turistică.Clădirea Muzeul Orăşenesc Lipova este construită în secolul al XVIII-lea.