Premii uriașe la tragerile Loto de azi: după câștigul de joi, fondurile au fost suplimentate masiv

Loteria Română anunță premii impresionante la tragerile de duminică

Loteria Română anunță premii impresionante la tragerile de duminică, 15 februarie 2026, după ce la extragerile de joi au fost acordate peste 36.400 de câștiguri, în valoare totală de peste 25 de milioane de lei.

În urma câștigării premiului de categoria I la Loto 6/49, instituția a decis să suplimenteze fondul de câștiguri al categoriei I cu încă 300.000 de lei, crescând astfel miza pentru jucătorii de astăzi.

Marele premiu la Loto 6/49, de 4,5 milioane de euro, câștigat cu un bilet de 28 de lei

La jocurile Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc se înregistrează reporturi consistente, cel mai mare fiind la Joker — peste 52,18 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat depășește 4,73 milioane de lei, iar la Loto 5/40 premiile ajung la peste 682.000 de lei la categoria I.

Cu fonduri suplimentate și reporturi uriașe, ziua de azi se anunță una norocoasă pentru jucătorii care speră la un câștig de milioane.