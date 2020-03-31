Arad: Noi concedieri colective la Arad. 46 de angajați, concediați. Numărul total: 146 

Noi concedieri colective au fost notificate către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Arad.

Conform directorul AJOFM Arad, Marinel Henteş, o fabrică de articole de lenjerie de corp din Arad a notificat faptul că va renunţa la aproape toţi angajaţii, 46 dintre cei 51 urmând să-şi piardă posturile.În ultimele două săptămâni au notificat concedieri colective, în total, patru companii din judeţ, fiind afectate 146 de persoane.În 24 martie, AJOFM anunţase că trei companii vor trimite în şomaj oameni în luna aprilie. Astfel, o fabrică de articole de lenjerie de corp, care are 69 de salariaţi, va concedia 56 de persoane, începând cu 14 aprilie 2020. O fabrică de mobilă cu 40 de angajaţi va concedia 32 dintre aceştia, începând cu 16 aprilie, iar de la 1 aprilie vor rămâne fără locuri de muncă 12 angajaţi de la o companiei care produce piese şi accesorii pentru autovehicule, care are în total 1.640 de salariaţi.