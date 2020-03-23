Arad: Noi restricții în programul de lucru cu publicul la Primăria Municipiului Arad și instituțiile subordonate 

23 mar. 2020, 14:19
Actualizat: 23 mar. 2020, 14:19
ARADCU PRIMARIA PALATUL ADMINISTRATIV ARAD JOI25OCT (3)

Articol scris de Boitiu Ciprian

Noi restricții în programul de lucru cu publicul la Primăria Municipiului Arad au fost anunțate luni, în contextul măsurilor pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus COVID-19.

Direcția Comunicare: Serviciul Relații cu Publicul: Luni și miercuri: 10.00– 12.00, iar Joi: 15.00–17.00.Direcția Venituri: Luni, miercuri și vineri: 10.00 – 12.00, Marți: 14.00 – 16.00, iar Joi: 16.00 – 18.00Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Serviciul Stare Civilă: Luni, miercuri și vineri: 10.00 – 12.00, Marți: 14.00 – 16.00, iar Joi: 16.00 – 18.00Serviciul de Evidenţă a Persoanei: Luni, miercuri și vineri: 10.00 – 12.00, Marți: 14.00 – 16.00, iar Joi: 16.00 – 18.00În tot acest timp, Primăria Municipiului Arad pune la dispoziția publicului următoarele mijloace la distanță:- Pagina web: www.primariaarad.ro; - hartă sesizări; - Platforma de contact – Plătește online!; - Plăți online acces trafic greu; - Forum întrebări/răspunsuri; - Adresă petiții, sesizări, reclamații, întrebări; - E-mail: [email protected]; sesiză[email protected]; [email protected]; - Telefon: 0257/281850 - Fax: 0257/284744; 0257/253842.

