Economie· 1 min citire

Breșă de securitate la Revolut: Documentele și datele clienților, expuse hackerilor

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 13 sept. 2026, 17:14

O vulnerabilitate a sistemului a permis accesul neautorizat la informațiile personale ale utilizatorilor aplicației financiare.

Aplicația financiară Revolut se află în centrul unui incident cibernetic grav, după ce o breșă de securitate a permis hackerilor să acceseze documente și informații confidențiale aparținând utilizatorilor.

Situația a stârnit îngrijorare în rândul clienților, care se tem pentru siguranța datelor personale. Potrivit primelor informații, atacatorii ar fi exploatat o vulnerabilitate din sistem, reușind astfel să obțină acces la o bază de date ce conținea o serie de documente private, adrese de e-mail și date de contact.

Măsuri de urgență și investigații

Compania a reacționat imediat după descoperirea intruziunii, izolând serverele afectate și blocând definitiv accesul neautorizat la sistemele interne.

Reprezentanții Revolut au ținut să dea asigurări ferme că fondurile clienților sunt în deplină siguranță și că detaliile cardurilor bancare sau parolele nu au fost compromise în timpul atacului cibernetic. Totuși, sustragerea documentelor reprezintă un risc major de fraudă și furt de identitate.

În prezent, echipele interne de securitate cibernetică colaborează îndeaproape cu autoritățile pentru a stabili amploarea reală a atacului. Toți utilizatorii afectați au fost notificați oficial și sfătuiți să fie extrem de vigilenți la eventualele tentative de phishing prin SMS sau e-mail.

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