Anca Alexandrescu: România începe să arate din ce în ce mai rău. Nu avem război, dar arătăm ca o țară în război
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Anca Alexandrescu a lansat o serie de critici dure la adresa principalilor actori politici, pe care îi acuză că sunt incapabili să găsească o soluție reală de colaborare pentru formarea unui guvern cu puteri depline. În deschiderea ediției Culisele statului paralel, jurnalista avertizează că blocajul actual riscă să arunce România într-o criză politică fără precedent, mai ales pe fondul unei situații internaționale extrem de turbulentă.
N-au sânge în instalație, m-am convins. N-am niciun dubiu, tot în genunchi la Bruxelles stau, tot la ordinele de acolo răspund. Și mai ales acum, după ce s-a întâmplat în Germania cu AFD și iată că deja se prefigurează o a doua victorie într-un alt land în Germania.
Au intrat în panică globaliștii neomarxiști. Ieri părea că acel cordon sanitar, care este o prostie, o mizerie – am vorbit despre lucrul ăsta de nenumărate ori – s-a rupt. Am aplaudat faptul că AUR și PSD au făcut din nou majoritate, de data aceasta pentru TVR și radio, așa cum au făcut și la Legea ANI și la multe alte proiecte care sunt în favoarea românilor și care respectă rezultatul alegerilor din decembrie 2024.
Astăzi, ăștia de la UDMR, care din punctul meu de vedere ar trebui desființați, șterși din registru, oricum nu sunt partide politice, ei sunt un ONG, care tot timpul – eu am făcut emisiuni despre asta – au fost la guvernare în diverse formule. Ei n-au plecat niciodată de la guvernare. De aproape 37 de ani au fost în toate formulele la guvernare. Au început acum să se fandosească, că ei nu votează un guvern care să fie instalat cu voturi de la suveraniști. Și nu se referă doar la AUR, ci și la SOS, la POTOC, ceea ce a anunțat astăzi SOS-ul, că ar vota un guvern făcut în jurul PSD-ului.
Dar eu vreau să-i întreb pe domnii ăștia de la UDMR – le vorbesc civilizat – e OK că Bolojan a luat nouă parlamentari de la POT, SOS, adică de la suveraniști? Adică sunt OK? Voturile alea sunt OK, nu? Că sunteți la guvernare împreună cu ei. Totul este o vrăjeală. UDMR-ul este disperat pentru că nu-l mai au pe Viktor Orban.
Și atunci ei trebuie să slujească acum la Bruxelles și la Peter Magyar, ori să supraviețuiască financiar, bineînțeles. Plus că ei mai au o problemă. Atunci când au rămas, când a ieșit PSD-ul de la guvernare, au pus mâna pe ANRP, pe instituția cu restituirea proprietăților. Mi-au scris mai mulți telespectatori și o să mă ocup în perioada următoare să văd ce retrocedări s-au făcut cu prioritate în perioada asta de când a ajuns UDMR la ANRP. Că au atât de multe lucruri mult sub ceea ce ar fi trebuit. Nu trebuie să mai existe.
Mulți au zis: „Dom’le, așa și ce dacă nu votează?” Păi vă spun eu care e problema. În momentul de față s-a ajuns la un blocaj. Adică PSD-ul nu are curaj să facă majoritate cu AUR, o spun direct. Și din punctul meu de vedere – eu le-am și spus astăzi, le-am transmis și le spun și public – nu există decât două variante din punctul meu de vedere. Este opinia mea: ori guvern PSD–AUR, ori PSD în opoziție alături de AUR. Nu există altă variantă.
Orice variantă în care PSD-ul acceptă să aibă un prim-ministru impus de Nicușor Dan, fie că e Luca Niculescu – că înțeleg că se trece de la Germania la Franța, adică cădem din lac în puț – cu românii noi nu, niciodată, adică se pare că nu. Nu există altă variantă. Sunt pierduți. Treaba lor să se ducă.
Mă întreb însă ce se va întâmpla mai departe, cât o să mai stea Bolojan. Că alegeri anticipate nu vor fi, știu, și eu îmi doresc. Ați văzut că și Fritz zice de alegeri anticipate, nu își dorește, că ei știu clar că nu mai au nici 5% dacă sunt alegeri anticipate acum, cum nici Bolojan nu își dorește în momentul ăsta, pentru că situația din interiorul PNL-ului este neclară. Și în USR aud că Nicușor Dan și-ar dori o struțo-cămilă.
Sigur, Bolojan cu UDMR-ul și cu USR-ul visează la un guvern cu Siegfried Mureșan în frunte. Adică tot ei. Nu cred că va funcționa această variantă. Nu are nicio șansă să treacă, pentru că nu au voturile necesare. Atunci vine cealaltă struțo-cămilă pe care și-o imaginează Nicușor Dan cu Luca Niculescu, cu un guvern în jurul PSD-ului. Eu n-am mai văzut așa ceva. N-am mai văzut așa ceva. Adică, serios, e o struțo-cămilă.
Unii șmecheri de la PSD, poate unii de la UDMR, poate unii de la aripa aia din PNL, doar să fie guvern. Sigur, toți ne dorim să plece Bolojan și USR și UDMR, să scăpăm de ei. Dar uite că UDMR-ul rămâne în orice formulă. Pentru că PSD-ul n-are curaj să facă pe față alianță cu AUR. Aici nu există discuție. AUR nu poate vota un guvern din care să nu facă parte. Am stabilit lucrul ăsta de foarte multă vreme.
Dar puterea din afara țării, puterea ăstora care conduc aici la București, au ițele în afară – știți lucrul acesta – se teme pe fondul a ceea ce s-a întâmplat în Germania. Se teme că îi mătură valul. Oricum îi va mătura. Oricum oamenii vor vota orice, orice, orice împotriva lor.
Uite, se vede în Germania. V-am spus: n-au votat AFD-ul toți. Nu sunt toți iubitori de AFD, ci îi urăsc pe ei, cei care au condus Europa și au adus-o în halul ăsta. La fel se întâmplă și la București. Nu or fi toți auriști și suveraniști, dar nu-i mai vor pe ei. De asta n-am fost de acord cu ce spunea domnul Dungaciu ieri, că au pornit la racolat parlamentari. Nu, AUR nu trebuie să facă lucrul acesta.
Adică dacă nu face niciun compromis, să nu-l facă până la capăt. Ei au spus că nu fac. Acum, înțeleg că Nicușor Dan vrea să-i păstreze pe Țoiu și pe Miruță. Doamne ferește! Cum? Cum? Nicușor Dan vrea să-i păstreze pe Țoiu și pe Miruță? Păi și eu mă bucurasem că a zis că în sfârșit poate ne găsim locul în politica externă. Păi cum să-l păstrezi pe Țoiu când tu ai fost nevoit să faci contract de lobby ca să-ți negociezi o vizită în America și nici până acum nu ai nicio perspectivă de a face o vizită? Te bucuri, aplauzi la Zurcă, aplauzi un mesaj care a venit de la Heritage Foundation, fundația care este în apropierea lui Donald Trump, care – vai – vorbește frumos despre România. De la lobby, să știți, adică de la contractul ăla de lobby.
Cum să vrei să-i păstrezi pe Țoiu și pe Miruță? Dar așa îmi explic și mesajele din ultimele zile, și ale useriștilor, și ale lui Bolojan. Pare că nimeni nu mai vrea să mai guverneze România. Le e frică pentru că știu că situația este dramatică. Dar nici nu vor să o lase pe mâna suveraniștilor. Că sunt unii care se mai cocoșează și zic așa, votanții ăstora de la USR: „Lăsăm România pe mâna AUR-ului.” Păi hai, lăsați-o! Hai, lăsați-o!
Hai să vedem. Ce vă deranjează o majoritate PSD–AUR? AUR nu e un partid extremist, am stabilit lucrul acesta. Disperarea, isteria ăstora, care sunt înnebuniți că – vai – a pus mâna AUR pe televiziunea română. Așa și? Încă o dată vă spun: Sorina Matei nu este membră de partid. A fost susținută de AUR și cu siguranță va face ce trebuie să facă acolo, adică să aducă televiziunea națională acolo unde trebuie, într-un echilibru și o echidistanță.
Cum v-am explicat și aseară, trebuie să reprezinte interesele și să spună adevărul pentru toți cetățenii României. Nu doar adevărul ăstora, al globaliștilor neomarxiști, adevărul pentru toți românii care finanțează televiziunea română. Dacă a ieșit Sebastian Ghiță și a vorbit urât despre Sorina Matei, mi-e foarte clar că este cea mai bună alegere. Măi, Ghiță, ești tu ultimul care să vorbești despre Coldea. Serios, adică tocmai tu, care arăți cu degetul spre Sorina Matei, că vezi-Doamne, te-a rugat Coldea să o… Cine te mai crede? Știu, încep să se termine bănuții sau contractele, vreți și voi să fiți la masa puterii. Ați încercat să-l băgați în față pe Nazare? N-a mers. Iată că vine Luca Niculescu, spun unii. Nu știu dacă va fi așa. Vedeți, în România astăzi nu mai știi de la o oră la alta ce se întâmplă.
Spuneam aseară, și astăzi când am intrat în direct vorbeam cu Bogdan Tiberiu Iacob, că România începe să arate din ce în ce mai rău și arată mai rău decât Ucraina, care este în război. Adică noi nu avem război, dar arată ca o țară în război. Este un haos generalizat. Apropo de război.
Am văzut că s-a panicat administrația prezidențială și a comunicat astăzi că nu se trimite niciun militar în Ucraina, că este doar vorba de 20 de militari care au intrat în comandament. Eu vă spun sincer, ca mamă de băiat, eu nu-s de acord cu așa ceva. Nu-s de acord. Nu este războiul nostru, nu înțeleg de ce trebuie să facem noi parte din acest comandament.
Nu sunt pro-rusă, terminați cu poveștile astea cu Rusia, cu Moscova, cu… Nu! Ce să căutăm noi în acest comandament? Am înțeles. A zis Nicușor – sau mă rog, i-a auzit ea de la firma de lobby din America – că trebuie să dăm 5% la apărare ca să dea bine acolo, în America, poate mai câștigă un punct să o primească ea în America.
Repede au decis ăștia la CSAT. Bani de unde vor lua? Vor lua în continuare de la sănătate și de la educație, nu? Chiar el a spus. Deci a spus în campanie electorală – eu v-am arătat imaginile – că o să luăm de la sănătate și de la educație ca să dăm la apărare. Și se mai miră ăștia că au ieșit testele PISA cum au ieșit. Uite ce vă mirați? Că banii de la sănătate și de la educație se duc acolo.
Apropo de sănătate, am înțeles revolta unor pacienți, că vezi-Doamne, nu stau la dispoziție spitalele de stat pentru operațiile lor de la privat. Am văzut isteria din ultimele zile, am și cunoscut persoana respectivă care a făcut comentariile respective. Păi dacă te-ai operat la privat și dacă ai avut o complicație după operație la privat, te duci tot la privat. Nu vii la stat să-ți repare ce a stricat privatul.
De asta cred că trebuie făcută o separație. Adică hai, mai lăsați-mă cu asta, că am văzut și eu și mai întrebați pe cei din diasporă cum se stă la spitalele de stat în toate țările, cu lunile, pentru o programare. La spitalele de urgență, cazurile se iau în funcție de gravitatea situației. Nu dacă consideri tu că mori. Dacă medicul apreciază. Sigur, pot fi și greșeli. Dar de cele mai multe ori, așa se întâmplă.
M-am săturat să-i văd pe ăștia care dau în continuu în sistemul de sănătate, în sistemul de educație. Mai căutați și la politicienii care sunt vinovați că iau bani de la educație și sănătate și dau în Ucraina și în Moldova. Că nu doar profesorii și medicii. În orice domeniu există și uscături. Dar nu mai generalizați.
Vă dau o veste proastă. Bănuiesc că toți v-ați cumpărat televizoane smart. Și pe măsură ce apar noi modele, toată lumea e disperată să-și cumpere și mai smart. Să știți că, cu cât sunt mai smart, cu atât vă monitorizează mai bine. Poveștile – cu ghilimelele de rigoare – pe care le-am auzit de ani de zile și le-am promovat în emisiunea mea, că suntem urmăriți în cel mai mic cotlon din viața noastră, cu toată această digitalizare și modernizare a tuturor acestor instalații pe care le avem în casă, le avem în magazine, le avem în mașini, este un scandal monstru la nivel internațional.
Pentru că un producător de televizoare este în scandal internațional – o să vedeți în această seară – are un nou model de televizor și un mare influencer internațional a descoperit că prin aceste televizoare compania respectivă îți extrage date personale, poate să facă înregistrări. Nu mi se pare științifico-fantastic și o să vă și arăt că s-a făcut proba acestui lucru.
Să știți însă că în România, dincolo de faptul că legea aceea Big Brother permite rețelelor de telefonie mobilă să stocheze convorbirile voastre câte șase luni de zile și băieții deștepți să le poată accesa când au nevoie, nici în mașini nu mai sunteți siguri. În mașinile voastre, în România, toți bogătanii care se înghesuie să-și ia mașini germane – nu pot să dau marca, că mă dau în judecată a doua zi, dar va ieși la suprafață – mașina aia scumpă, cu stea, toți care spun că, dom’le, dacă n-ai mașină de aia, nu ești șmecher.
Mașina aia sau firma respectivă este singura din România care a acceptat să facă parteneriat cu DNA-ul ca să vă poată intercepta în mașini. Și vorbesc în cunoștință de cauză. Pentru că deja s-a întâmplat lucrul acesta în dosarul Ciucu. Două dintre personajele aflate în acel dosar dețin astfel de mașini. Așa au fost interceptate, prin acordul făcut dintre DNA și firma respectivă. Vorbeau în respectivele mașini și așa a căzut și Ciucu, pe înregistrările din mașinile respective.
Suntem monitorizați non-stop. Nici în dormitoarele noastre nu mai suntem singuri, ca să fie foarte clar. Aveți grijă ce vorbiți, despre ce vorbiți și cu cine vorbiți.
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