Capcana cumpărăturilor la vrac. 10 produse „ieftine” care îți mănâncă banii pe nesimțite

Cumpărăturile la vrac par, la prima vedere, o afacere excelentă: prețuri mici, cantități mari, senzația că economisești. Însă realitatea este că multe dintre produsele cumpărate în format XXL ajung la gunoi înainte să fie consumate.

Un preț mic nu mai este o afacere dacă produsul se strică înainte ca familia ta să îl poată consuma. Pentru un coș obișnuit, multe produse sunt mai rentabile în varianta normală, nu la vrac. Iată cele 10 capcane care par ieftine, dar te fac să pierzi bani în fiecare lună.

1. Pâinea și produsele de patiserie

Dacă nu organizezi o petrecere sau un grătar, nu ai nevoie de chifle și biscuiți în cantități industriale. Pâinea proaspătă rezistă doar câteva zile, iar congelarea îi schimbă gustul. Mai bine cumperi strict cât consumi într-o săptămână.

2. Plantele aromatice și condimentele uscate

Condimentele expiră mai repede decât crezi. Dacă nu gătești zilnic pentru multe persoane, borcanele mari sunt o risipă. Majoritatea își pierd aroma după câteva luni, așa că variantele mici sunt mai eficiente.

3. Uleiurile de gătit

Uleiul trebuie consumat în maximum șase luni de la deschidere. Sticlele uriașe par avantajoase, dar dacă nu gătești mult, riști să se râncezească. Mirosul de creioane cerate sau metal este semnul clar că trebuie aruncat.

4. Produsele lactate

Laptele, iaurtul și smântâna se alterează rapid după deschidere. Bidoanele XXL sunt o capcană: nu doar că se strică repede, dar pot provoca și probleme digestive. Mai bine alegi ambalaje pe care le poți consuma în câteva zile.

5. Produsele proaspete

Lăzile cu piersici, roșii sau cartofi sunt tentante, dar fructele și legumele au o durată de viață scurtă. Cea mai bună strategie este să cumperi puțin și des, nu mult și rar.

6. Sosurile și condimentele la borcan

Maioneza, ketchup-ul, hreanul, gemurile – toate au termen scurt după deschidere. Ketchup-ul rezistă cam șase luni, dar maioneza sau hreanul doar una-două luni. Recipientele mari sunt o risipă sigură.

7. Cerealele integrale și nucile

Cumpărate la vrac, din containere deschise, își pierd prospețimea rapid. Fără o dată clară de expirare, riști să cumperi produse deja vechi, cu gust rânced.

8. Băuturile răcoritoare

Sucurile sunt aproape mereu la promoție în supermarketuri. Nu are sens să umpli garajul cu baxuri întregi, mai ales că ocupă spațiu și nu sunt produse esențiale.

9. Chipsurile și gustările

Pungile uriașe se închid prost și se înmoaie repede. Sunt bune pentru petreceri, dar pentru consum normal, pachetele mici sunt mai eficiente și mai proaspete.

10. Produsele congelate

Broccoli, afine, legume mixte – pachetele mari par o afacere, dar congelatorul se umple rapid, iar calitatea scade dacă nu sunt consumate în câteva luni. În plus, ocupă spațiu prețios.