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Economie· 1 min citire
Criza de carburanți lovește aeroporturile din România. Aradul rămâne fără kerosen timp de o săptămână
Aeroportul din Arad
Publicat6 aug. 2026, 11:56
Actualizat6 aug. 2026, 11:57
Sursăboarding pass, realitatea.net
Criza de combustibil pentru aviație lovește operațiunile aeriene din România. Aeroportul din Arad se confruntă cu o situație fără precedent: timp de mai bine de o săptămână, avioanele nu pot alimenta cu kerosen, potrivit notificărilor oficiale citate de BoardingPass.ro, site specializat în știri din aviație.
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