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Tânăra din Vrancea, prinsă în Arad cu o mașină de lux furată din Cehia

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 10:04

Autoturismul de sute de mii de euro a fost confiscat de autoritățile de frontieră

Polițiștii de frontieră din județul Arad au avut parte de o surpriză de proporții în timpul unor controale de rutină în trafic. Aceștia au oprit pentru verificări un autoturism de lux, evaluat la câteva sute de mii de euro, la volanul căruia se afla o tânără originară din județul Vrancea.

Mașina de lux, confiscată de autorități

În urma verificărilor efectuate în bazele de date internaționale, agenții au descoperit că bolidul condus de femeie figura ca fiind căutat de autoritățile din Cehia. Autovehiculul fusese introdus în sistemul de alerte cu mențiunea de a fi indisponibilizat în vederea confiscării, existând suspiciuni că ar fi fost implicat în activități ilicite sau semnalat ca fiind furat.

Conform procedurilor legale în astfel de situații, mașina cu o valoare uriașă a fost imediat reținută de autoritățile române, până la clarificarea întregii situații juridice împreună cu partenerii europeni.

Tânăra din Vrancea a fost nevoită să dea explicații în fața anchetatorilor cu privire la modul în care a intrat în posesia mașinii. Poliția de Frontieră a demarat o cercetare amănunțită, deschizând un dosar penal pentru tăinuire.

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