Economie· 1 min citire

Curs valutar BNR, 31 august 2026. Euro și dolarul au crescut

Curs valutar

Curs valutar

Scris deStoica Marian
Publicat31 aug. 2026, 13:40
Sursărealitatea.net

Banca Națională a României (BNR) a publicat luni, 31 august 2026, noile cotații pentru principalele valute.

Euro a ajuns la 5,Lira sterlină a crescut ușor și a ajuns la 6,1396 lei, față de 6,1347 lei vineri.

Cursul valutar BNR de astăzi

Monedă / Curs BNR / Variație față de ziua precedentă

Euro (EUR) 5,2586 lei +0,0002 lei

Dolar SUA (USD) 4,5335 lei -0,0164 lei

Franc elvețian (CHF) 5,6071 lei -0,0123 lei

Liră sterlină (GBP) 6,1396 lei -0,0049 lei

100 forinți maghiari (HUF) 1,4435 lei -0,0005 lei

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.  

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