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Actualitate· 2 min citire
MApN a făcut bilanțul: 11 incidente cu drone într-o săptămână. O dronă a intrat confirmat în spațiul aerian al României
Dronă
Publicat31 aug. 2026, 13:18
SursăRealitatea.net
Ministerul Apărării Naționale a raportat 11 situații legate de drone, înregistrate în intervalul 24–30 august, pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii din Ucraina. Într-unul dintre cazuri, o dronă a pătruns confirmat în spațiul aerian al României.
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