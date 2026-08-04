Iluminatul arhitectural al Palatului Justiţiei Arad, oprit pentru reducerea consumului de energie

Publicat 4 aug. 2026, 13:05 Sursă realitatea.net

Palatul Justiţiei din Arad va fi prima clădire publică din municipiu care nu va mai fi iluminată arhitectural, pentru reducerea consumului de electricitate, în contextul recomandărilor făcute de autorităţile centrale, a anunţat, marţi, Tribunalul Arad.

Distribuie articolul