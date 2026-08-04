Iluminatul arhitectural al Palatului Justiţiei Arad, oprit pentru reducerea consumului de energie

Palatul Justiţiei din Arad va fi prima clădire publică din municipiu care nu va mai fi iluminată arhitectural, pentru reducerea consumului de electricitate, în contextul recomandărilor făcute de autorităţile centrale, a anunţat, marţi, Tribunalul Arad.
Având în vedere contextul actual din domeniul energetic şi preocuparea pentru reducerea consumului de energie, Tribunalul Arad a decis suspendarea iluminatului arhitectural al sediului instituţiei, începând cu data de 04.08.2026. Măsura are ca scop diminuarea consumului de energie, fără a afecta desfăşurarea activităţii judiciare sau accesul justiţiabililor în sediul instanţei', a informat instituţia, printr-un comunicat de presă.
Iluminatul arhitectural va rămâne suspendat pe perioada în care producţia de energie electrică este scăzută din cauza secetei prelungite.
Prefectul judeţului, Mihai Paşca, a lansat un apel către instituţii să ia măsuri similare.
'În contextul necesităţii utilizării responsabile a resurselor energetice şi al efortului comun de reducere a consumului de energie electrică, adresez un apel către toate instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale, operatorii economici şi cetăţenii judeţului pentru adoptarea unor măsuri voluntare de eficientizare a consumului de energie', arată Paşca.
El spune că este necesară reducerea risipei energetice fără afectarea activităţilor esenţiale sau a calităţii serviciilor publice.
Prefectul consideră că se poate reduce iluminatul arhitectural al clădirilor administrative, monumentelor şi altor obiective aflate în administrarea autorităţilor publice, prin limitarea perioadei de funcţionare sau oprirea acestuia în intervalele în care nu este necesar.
De asemenea, iluminatul public ar putea fi optimizat 'acolo unde condiţiile de siguranţă permit, prin ajustarea programelor de funcţionare, reducerea intensităţii în anumite intervale orare şi utilizarea sistemelor inteligente de management al iluminatului'.
Pe de altă parte, Primăria Arad a transmis, la solicitarea AGERPRES, că va lua măsuri la nivel de municipiu dacă producţia de electricitate va fi oprită la centrala de la Cernavodă.
'În eventualitatea în care se vor dispune măsuri de siguranţă la nivel naţional, ca urmare a opririi reactorului de la Cernavodă, Primăria municipiului Arad va implementa la nivel local acţiunile/măsurile corespunzătoare, ţinând cont de recomandările autorităţilor centrale', arată Primăria.
AGERPRES