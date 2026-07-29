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Economie· 1 min citire
La un an de la măsurile lui Ilie Bolojan, mulți români spun că trăiesc tot mai greu
La un an de la măsurile de austeritate impuse de premierul demis Ilie Bolojan, tot mai mulți români spun că nivelul de trai s-a deteriorat semnificativ. Echipa Realitatea PLUS a stat de vorbă cu oameni din mai multe zone ale țării, iar mărturiile lor descriu o realitate tot mai apăsătoare.
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