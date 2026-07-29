Partidele ar putea ajunge din nou la Cotroceni pentru legea salarizării

Publicat 29 iul. 2026, 07:45 Sursă realitatea.net

În plină criză din sistemul medical, scena politică se pregătește pentru noi negocieri privind legea salarizării unitare. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, partidele parlamentare ar putea merge din nou la Palatul Cotroceni pentru discuții pe marginea proiectului, în încercarea de a ajunge la un acord înainte de finalizarea actualei sesiuni parlamentare.

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