Mii de români, în pericol la pensie. Ce faci dacă ai pierdut cartea de muncă și cum îți dovedești vechimea

Cartea de muncă nu mai este folosită din 2011, însă rămâne importantă pentru dovedirea perioadelor lucrate înainte de 1 aprilie 2001. Dacă documentul a fost pierdut ori nu a fost restituit de un fost angajator, vechimea poate fi dovedită prin adeverințe și alte documente justificative, după declararea pierderii în Monitorul Oficial.
Cartea de muncă era documentul prin care salariații puteau demonstra locurile de muncă avute, vechimea acumulată și, în anumite cazuri, veniturile obținute. Carnetele de muncă pe suport de hârtie au fost eliminate începând cu 1 ianuarie 2011, fiind înlocuite de evidențe electronice.
Datele după 2001
Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare este, de regulă, evidențiat electronic, prin declarațiile depuse de angajatori privind contribuțiile sociale și salariații. Astfel, la stabilirea pensiei, datele pot fi preluate din sistemul informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, fără prezentarea carnetului de muncă.
Adeverințele pot fi însă solicitate pentru perioadele anterioare anului 2001, mai ales atunci când carnetul nu cuprinde toate veniturile contributive, precum primele, bonusurile sau anumite sporuri.
Grupele de muncă
Casa de Pensii poate cere documente suplimentare pentru verificarea perioadelor încadrate în fostele grupe I și II de muncă. Printre actele care pot fi folosite se numără contractele individuale sau colective de muncă, deciziile angajatorului, actele privind schimbarea funcției ori a locului de muncă și extrasele din statele de plată.
Angajatorii, lichidatorii sau deținătorii legali ai arhivelor trebuie să pună la dispoziția caselor teritoriale de pensii documentele solicitate pentru verificarea situației unui fost salariat.
Dacă ai pierdut carnetul
Primul demers este declararea pierderii, furtului sau deteriorării carnetului de muncă prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial. Această procedură permite ulterior solicitarea documentelor necesare pentru reconstituirea vechimii.
După publicare, persoana interesată poate cere adeverințe în original de la fostul angajator, lichidatorul acestuia, deținătorul legal al arhivei sau un operator autorizat să presteze servicii arhivistice. Adeverințele trebuie să indice, după caz, perioada lucrată, funcția, salariul, sporurile și alte venituri relevante pentru calculul pensiei.
Unde se cer actele
Dacă fostul angajator funcționează, cererea se transmite direct firmei, care poate verifica evidențele proprii și elibera o adeverință de vechime.
Dacă societatea a fost desființată, solicitantul trebuie să identifice deținătorul legal al arhivei, lichidatorul sau operatorul arhivistic autorizat.
Pentru unele perioade, informațiile pot fi solicitate și prin inspectoratul teritorial de muncă din raza în care fostul angajator și-a avut sediul.
Dacă documentele nu mai pot fi găsite, persoana poate cere în instanță recunoașterea sau reconstituirea vechimii, pe baza actelor și probelor disponibile.
Pentru publicarea anunțului privind pierderea, solicitantul are nevoie, în principal, de cererea de publicare, copia actului de identitate și, dacă există, copia carnetului de muncă.